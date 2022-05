Roodheid? Pijn? Laat vandaag en morgen gratis je tandvlees screenen

Op 12 mei is het de internationale sensibiliseringsdag voor gezond tandvlees. In ons land kunnen mensen zich die dag gratis laten screenen. De actie wordt in België mee ondersteund door de Belgische Vereniging voor Parodontologie. Bedoeling is mensen bewust te maken van het belang van het behoud van sterk en gezond tandvlees.

Ook wordt het brede publiek gewezen op veel voorkomende tandvleesaandoeningen. Met name gingivitis en parodontitis zijn twee chronische ontstekingsziekten van het tandvlees, waaraan 8 op de 10 personen van 35 jaar en ouder in België en de rest van Europa lijden. Tandvleesaandoeningen worden nog steeds slecht herkend, hoewel wetenschappelijk is aangetoond dat het in verband wordt gebracht met hart- en vaatziekten, diabetes type 2, chronische nieraandoeningen, reumatoïde artritis en andere ernstige, chronische ziekten.

Gratis onderzoek

Op 11 en 12 mei vinden daarom in ons land op zes verschillende locaties - onder meer in ziekenhuisen en winkelcentra - bewustmakingsacties plaats. Op 11 mei is dat het geval in Brussel (Clinique Universitaires Saint-Luc), Luik (Shopping Center Médiacité) en Gent (Shopping Center Gent-Zuid). Op 12 mei is een gratis screening van tandvlees mogelijk in Leuven (Kinepolis), Brussel (Erasmusziekenhuis) en Luik (Universitair Ziekenhuiscentrum).