Raadpleging huisarts wordt duurder in 2023

Net als alle andere verloningen worden ook de artsenhonoraria geïndexeerd. Dat gebeurt op basis van de afgevlakte gezondheidsindex die in juni vorig jaar 8,14 % bedroeg. Een deel daarvan - 2 % - werd vorig jaar al verrekend.

Indexering

De artsen en ziekenfondsen hebben geopteerd voor een gedifferentieerde indexatie. Concreet houdt dat in dat bepaalde honoraria lager werden geïndexeerd - hoofdzakelijk technische verstrekkingen -, terwijl er voor andere een hogere indexatie werd doorgevoerd. Daarnaast blijft dan nog een spaarpotje over waarmee nieuwe initiatieven kunnen worden gefinancierd. Met dat geld werd beslist om de raadplegingshonoraria voor huisartsen nog eens met 0,81 cent op te trekken en voor bepaalde specialisten die hun inkomen vooral uit raadplegingen halen, zoals reumatologen en oncologen, met een euro.

Daardoor krijgt een huisarts vanaf 1 januari 2023 30 euro per consultatie tegenover 27,25 euro in 2022. In totaal gaat het voor hen dus om een stijging met 10 %.

Remgeld blijft gelijk

Voor de patiënt verandert er echter niets. Het remgeld blijft onveranderd op 4 euro voor patiënten met een globaal medisch dossier, 6 euro voor patiënten zonder en 1 euro voor patiënten met een voorkeurstarief. Ook bij specialisten blijft het remgeld hetzelfde: 12 euro voor niet-voorkeurstarieven en 3 euro voor patiënten met een voorkeurstarief.