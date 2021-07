Pukkelpop 2021 gaat niet door

«De afgelopen maanden en weken zijn we dagelijks in overleg geweest met de overheid en onze medische partners», klinkt het in een persbericht. «Er is altijd aandachtig geluisterd naar alle bezorgdheden, wensen en richtlijnen. Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd.» Het zou volgens de organisatie onmogelijk zijn om aan de nieuwe testvoorwaarden te voldoen. Daarvoor zou het festival immers de beoogde testcapaciteit van 7.000 bezoekers per dag moeten verdriedubbelen, klinkt het in de mededeling. «Om de dingen in perspectief te plaatsen: dat is 21 keer de testcapaciteit van het testdorp in het Antwerpse Park Spoor Oost op het hoogtepunt van hun activiteiten.»

«We betreuren het ten zeerste dat de overheid die beslissing slechts een maand voor de start van het festival heeft genomen, maar de coronamaatregelen zouden altijd onderhevig geweest zijn aan de laatste ontwikkelingen. Als resultaat kan Pukkelpop 2021 niet doorgaan», klinkt het. «Ons hart bloedt, in het bijzonder voor al die jongeren die zo uitkeken naar Pukkelpop dit jaar.»

De organisatie van Pukkelpop had gisteren om duidelijkheid gevraagd over de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité had genomen. Tot dan zou de opbouw en ticketverkoop gestaakt worden. Het Overlegomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Wie (nog) niet gevaccineerd is of al eerder besmet is geweest, moet een negatieve coronatest voorleggen, die maximaal 48 uur oud is. Eerder was er nog sprake van 72 uur. Omdat Pukkelpop vier dagen duurt, betekende dat dus dat sommige bezoekers zich meermaals zouden moeten laten testen. «Als Pukkelpop niet kan voldoen aan de regels voor het organiseren van festivals, dan gaat het niet door», zo stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Terugbetaling tickets en volgende editie

Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht, worden voor 8 augustus per e-mail gecontacteerd, zo meldt de organisatie. Ze krijgen de keuze om hun ticket terugbetaald te krijgen ofwel over te zetten naar de editie van 2022. Die zal plaatsvinden van donderdag 18 augustus tot en met zondag 21 augustus 2022.