Puffen en zweten: temperatuur loopt vandaag op tot 32 graden

Woensdagnamiddag blijft het vrij zonnig met slechts hier en daar wat wolken en meestal droog. Het wordt warm met maxima van 25 graden aan zee tot 32 graden in de Kempen. Er staat een zwakke zuidenwind, later wordt de wind veranderlijk. Aan zee zet een zwakke zeebries uit noordnoordoost zich in.

Woensdagavond zijn er brede opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe en kan er vooral over het westen een onweer losbarsten. Het blijft zeer zacht met minima van 15 graden in de Ardennen tot 20 graden of iets meer elders.

Donderdagochtend is het wisselend bewolkt met kans op een (onweers)bui. Over het zuidoosten worden de breedste opklaringen verwacht. In de namiddag neemt vooral over het westen de kans op enkele onweersbuien toe, eventueel vergezeld van wat hagel. Er staat een matige zuid-, later zuidwestenwind.

Vrijdag start de dag met enkele buien die vanuit Frankrijk richting Nederland trekken. Lokaal is daarbij onweer mogelijk. Overdag is het tijdelijk vaak droog met soms brede opklaringen. Later in de namiddag neemt de kans op enkele onweersbuien toe. Vooral over de westelijke landshelft kunnen deze hevig zijn. Het is nog warm met maxima van 22 graden aan zee tot 30 à 31 graden in Vlaanderen.

Wisselvallig weekend

Zaterdag start de dag op veel plaatsen met lage wolken. Later verschijnen er opklaringen vanaf het oosten. Op een bui na in de ochtend blijft het droog. Maxima rond 17 graden in het westen, 23 graden in het centrum en 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag is het vaak bewolkt en kunnen reeds in de ochtend enkele onweersbuien ons land bereiken vanaf de Franse grens. Daarna wordt het tijdelijk droger maar in de loop van de namiddag of avond neemt de kans op onweer weer toe. Het wordt zo’n 21 graden aan zee en 24 tot 27 graden elders.

Het KMI verwacht in de provincie Limburg van woensdag tot en met vrijdag een hittegolf met maximumtemperaturen tot 32 graden. In de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik waarschuwt het weerinstituut voor intense hitte woensdag en donderdag. Het Brusselse gewest kleurt woensdag eveneens geel op de kaart met de waarschuwingsniveau’s. De andere provincies blijven groen.