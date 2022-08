Premier roept overlegcomité woensdag samen over stijgende energieprijzen

De premier kondigde zaterdag aan op korte termijn een Overlegcomité bijeen te roepen over de energieprijzen, met de bedoeling om de situatie te bespreken. Binnen het Overlegcomité vergadert de federale regering met de deelstaatregeringen.

«Geen magische oplossing»

Maatregelen moeten we woensdag volgens bronnen niet meteen verwachten. «Heel Europa zit in de rats. Als er al een magische oplossing was, hadden we die al lang beslist», klinkt het in regeringskringen. Mogelijk wordt er bekeken welke maatregelen eventueel haalbaar en betaalbaar zouden zijn waarna experten een analyse kunnen maken.

De Croo voert vandaag de druk op voor een Europees plafond op de energieprijzen, waarvoor de regering al sinds het voorjaar pleit. Als dat niet lukt zal België andere opties bekijken, zegt hij aan VRT NWS, al zullen die wel «minder sterk» zijn en «minder effect hebben», klinkt het. Over wat die opties concreet zouden inhouden, zijn geen details bekend.