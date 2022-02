Open brief bepleit opschorting intellectuele eigendomsrechten op coronavaccins

In een open brief wordt donderdag gepleit voor een tijdelijke opheffing van de intellectuele eigendomsrechten op coronavaccins, om zo een rechtvaardiger verdeling van de vaccins mogelijk te maken. De open brief, die werd gepubliceerd in De Tijd, is ondertekend door verscheidene middenveldorganisaties en CEO’s.

Het bestaande monopolie van enkele ondernemingen leidt vandaag tot een verdeling van tests, vaccins en behandelingen volgens een commerciële logica. Een tijdelijke opheffing van de intellectuele eigendomsrechten zou volgens de ondertekenaars echter toelaten dat de lage- en middeninkomenslanden autonoom COVID-vaccins, - tests en -behandelingen kunnen produceren en er zich mee bevoorraden. Maar de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland verzetten zich daartegen.

Grote namen

De open brief roept België en de Europese Unie op hun veto op de tijdelijke opschorting van intellectuele eigendomsrechten in de Wereldhandelsorganisatie op te heffen. De brief is ondertekend door verscheidene middenveldorganisaties - onder meer vakbonden en mutualiteiten, de bisschoppen van België of Artsen zonder Grenzen België - en ook CEO’s en toplui van bedrijven, zoals Studio-100- afgevaardigd bestuurder Hans Bourlon, Wouter Torfs, CEO van Torfs Schoenen, of Herman Van de Velde, voorzitter van de lingeriegroep Van de Velde.