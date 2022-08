Op zoek naar verkoeling? Zo bereid je je voor op een dag vol waterpret in een écht zwemparadijs

Een gezinsuitstapje kiezen is nooit echt gemakkelijk. Een ritje naar de zee? Dan heb je de kans om in de file te staan. Een bezoekje met het hele gezin aan een pretpark? Dan kun je wel al wat centjes kwijt zijn. Ga voor een budgetvriendelijk uitje dichtbij huis en zoek het avontuur op in een LAGO zwemparadijs bij jou in de buurt. Jong én oud kan zich er volledig uitleven dankzij het superleuke en gevarieerde aanbod: kinderbaden, glijbanen, wildwaterbanen, golfslagbaden, wellness met sauna’s en warme lagunes, sportbaden, buitenbaden,… Er is voor elk wat wils.

Geen teleurgestelde gezichtjes

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van een zalige en zorgeloze zwemuitstap, werkt LAGO met een online reservatie. Zo ben je altijd zeker van plekje, heb je zicht op de beschikbare momenten en capaciteit, en vermijd je teleurgestelde gezichten wanneer je zonder reservatie aan een uitverkocht zwemparadijs staat. Oeps. Trouwens, wie online een ticketje aankoopt, heeft 1 euro per ticket korting. Alleen maar voordelen wanneer je je ticket via de webshop aankoopt.

101x van de glijbaan?!

Toegangsticket gereserveerd? Check! Dan kan je dag vol waterpret en tropisch avontuur beginnen. Zoef door één van de glijbanen en je dag kan sowieso niet meer stuk.

Handig om te weten: kom in de vakantie ’s ochtends langs en je ervaart de rust van een zwemparadijs dat net de deuren heeft geopend. Zo kun je 101x na elkaar van de glijbaan gaan, woehoew! Plan je graag een kalmer zwemmoment tijdens de schoolweken? Dat is ook geen probleem, want het weekend start namelijk al op vrijdagavond. Vrijdagavond = ravotten in het water met het hele gezin.

Je merkt het, een bezoekje aan een LAGO zwemparadijs is sowieso de moeite waard. Niet druk, niet duur, ruim aanbod voor groot en klein en vooral véél plezier.