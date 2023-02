Onschuldige Lamar Johnson na bijna 28 jaar vrijgelaten: «Dit is ongelofelijk»

In Saint Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, heeft een rechtbank dinsdag de veroordeling van Lamar Johnson ongedaan gemaakt. De 50-jarige Afro-Amerikaan heeft bijna 28 jaar onschuldig achter de tralies doorgebracht voor moord. Dat schrijven Amerikaanse en Engelstalige media.

Johnson wandelde de rechtbank buiten als een vrij man. «Dit is ongelofelijk», zei hij. Hij werd in 1994 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Marcus Boyd, een beschuldiging die hij steeds ontkend heeft. Boyd werd door gemaskerde mannen doodgeschoten op Johnsons veranda. Johnson gaf meermaals aan dat hij op het moment van de aanval niet thuis was.

Kim Gardner, de ’circuit attorney’ van Saint Louis, diende in augustus een motie in om Johnsons vrijlating te bewerkstelligen, nadat ze met de non-profitorganisatie Innocence Project een onderzoek had ingesteld en overtuigd was dat de man de waarheid sprak.

«Duidelijk onschuldig»

Volgens de rechter die de veroordeling ongedaan maakte, leverden twee getuigen «duidelijk en overtuigend bewijs» dat Johnson onschuldig is. Eén getuige herriep zijn verklaring. Een gevangene bekende dat hij Boyd had neergeschoten met een ander verdachte, Phil Campbell. Tijdens het oorspronkelijke proces pleitte die Campbell schuldig aan een verminderde aanklacht: hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar.

Volgens het advocatenteam van Johnson hield het kantoor van de procureur-generaal van de staat Missouri vol dat Johnson schuldig was en wilde het hem «in de gevangenis laten wegkwijnen en sterven». Het bewijs voor Johnsons onschuld «was verstopt of genegeerd door degenen die geen waarde zagen in de levens van twee jonge zwarte mannen van de South Side», citeerde NBC News de verklaring.

«Ons kantoor verdedigde de rechtstaat en werkte aan de handhaving van het originele verdict dat een jury passend achtte op basis van de feiten die tijdens het proces voorgesteld werden», repliceerde het kantoor van de procureur-generaal in een verklaring.