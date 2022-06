Onderzoek naar onthaalmoeder in Veurne nadat baby door elkaar werd geschud

Het West-Vlaamse gerecht voert een onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij een onthaalmoeder in Veurne. Een jongetje belandde in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Vraag is of dat in de crèche gebeurde of erbuiten. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, bevestigt dat er een onderzoek loopt. Momenteel worden alle pistes nog opengehouden. Kind en Gezin heeft de vergunning van de onthaalouder intussen ingetrokken.

Het gaat om feiten van enkele weken geleden, waarover de vzw Kinderdagverblijven Veurne, dat de betrokken onthaalmoeder superviseert, het Agentschap Opgroeien pas maandag heeft ingelicht.

Verontrustende signalen waren er enkele weken geleden al, na een telefoontje vanuit het ziekenhuis van Veurne naar de politie. Artsen vermoedden het shakenbabysyndroom. Het kind ligt al geruime tijd in het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van de kindermishandeling blijven onduidelijk. Het kindje bracht de voorbije maanden door bij een onthaalmoeder in Veurne. Of de feiten daar plaatsvonden of elders, wordt momenteel onderzocht.

Niet de eerste keer

«Het parket van West-Vlaanderen kan bevestigen dat er momenteel inderdaad een gerechtelijk onderzoek loopt, waarbij de kwalificatie slagen en verwondingen ten aanzien van een minderjarige werd weerhouden, doch het onderzoek wordt momenteel gevoerd tegen onbekenden», klinkt het dinsdagochtend in een schriftelijke mededeling.

Dat betekent volgens procureur Frank Demeester dat alle pistes worden opengehouden om te achterhalen wat er precies met het slachtoffertje is gebeurd. In het dossier staan nog meerdere verhoren gepland. De onthaalmoeder in kwestie is verhoord, maar werd niet opgepakt. Ook in maart 2020 belandde een baby, verzorgd door dezelfde onthaalmoeder, in het ziekenhuis.

Vergunning ingetrokken

Intussen heeft Kind en Gezin de vergunning van de onthaalouder uit voorzorg «bij dringende noodzakelijkheid» opgeheven. Dat wil zeggen dat de vrouw geen kinderen meer mag opvangen. De organiserende vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne had de samenwerking met de onthaalouder al stopgezet, zegt woordvoeder Nele Wouters.

Het Vlaamse overheidsagentschap bekijkt voorts of er nog verdere afspraken gemaakt moeten worden met de lokale dienst voor onthaalouders. De vzw had Kind en Gezin laattijdig op de hoogte gebracht.