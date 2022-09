Oekraïne: «Herovering Izjoem aan de gang»

Oekraïense troepen zijn momenteel de controle over steden en dorpen rond de strategische stad Izjoem aan het heroveren, zo meldt Kiev. Het Oekraïense leger lanceerde deze week een tegenoffensief in het oosten van het land waarbij de Russische troepen in het defensief gedwongen zijn.

«De bevrijding van delen van het grondgebied van de districten Koepjansk en Izjoem in de regio van Charkiv is aan de gang», kondigde de generale staf van het Oekraïense leger aan op de 200ste dag van de oorlog. Eerder had Oekraïne al gemeld dat troepen Koepjansk binnengetrokken waren.

Doorbraak

Begin september lanceerde Kiev een tegenoffensief in het zuiden van het land, deze week gevolgd door een offensief in het noordoosten nabij Charkiv, de tweede stad van het land. Dat noordelijke offensief heeft de Russen verrast en er is sprake van een doorbraak. President Volodimir Zelenski zei zaterdag dat het Oekraïense leger zowat 2.000 kilometer heroverd heeft. De generale staf verduidelijkte zondag dat het om 2.000 vierkante kilometer gebied de voorbije dagen heroverd ten koste van de Russen gaat.

In Moskou gaf het Russische ministerie van Defensie zaterdag alleszins aan dat niet alles volgens plan verloopt. Het Russische leger is de troepen in het oosten van Oekraïne aan het hergroeperen en daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia, luidde het. De militairen trekken naar de nabijgelegen regio Donetsk.

In zijn dagelijkse update maakte het Britse ministerie van Defensie zondag alvast gewag van aanzienlijke terreinwinst voor de Oekraïners de voorbij 24 uur rond Charkiv. Rusland heeft er waarschijnlijk troepen teruggetrokken, maar er blijven gevechten rond de strategische steden Izjoem en Koepjanks, dixit Londen.

Londen publiceert sinds eind februari dagelijks een inlichtingenupdate om het Russische narratief tegen te gaan. Moskou hekelt dit als een gerichte desinformatiecampagne.