NASA maakt ‘diepste’ beeld van universum: «13 miljard jaar terug in de tijd»

NASA, ESA, CSA en STScI via Sipa USA

Het beeld in kleur laat duizenden sterrenstelsels zien waarmee je volgens NASA 13 miljard jaar terug in de tijd kunt kijken. Biden sprak over een historische dag.

De Amerikaans-Europees-Canadese Webb-telescoop is zowat tien miljard dollar waard en kan terugkijken tot ongeveer 200 miljoen jaar na de Oerknal.

Hij werd op kerstdag met een Europese Ariane-5- draagraket gelanceerd en bevat ook Belgische toptechnologie. Sinds eind mei zijn zijn instrumenten operationeel en James Webb zou tot 20 jaar operationeel kunnen blijven.