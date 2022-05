Mondmasker niet meer verplicht op openbaar vervoer

De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer is niet meer. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist. In het ziekenhuis en bij de apotheek moet je wel nog steeds een mondmasker dragen.

Op 7 maart schakelde de coronabarometer in ons land over naar code geel, wat betekent dat zo goed als alle coronamaatregelen wegvielen. Het bleef echter verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, in het ziekenhuis, bij de apotheek, en als bezoeker van een rusthuis.

Vanaf maandag

Vandaag heeft het Overlegcomité die mondmaskerplicht versoepeld. Vanaf maandag 23 mei vervalt de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer én ook als bezoeker van een rusthuis hoef je geen mondmasker meer te dragen. Ook het Passenger Locator Form (PLF) verdwijnt voor de meeste reizen.

Kwetsbare personen

In ziekenhuizen en apotheken blijft de mondmaskerplicht echter gelden. «Je gaat naar een ziekenhuis omdat je ziek bent of om kwetsbare personen te bezoeken. Een mondmasker als extra verdedigingsdam is daar geen overbodige luxe», klinkt het.