MIVB introduceert goedkoper abonnement voor 65+ en nieuw telewerkticket

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB doet enkele aanpassingen aan haar producten. Op 1 februari komt er een nieuw ticket voor telewerkers en vanaf 1 juli daalt het jaarabonnement voor Brusselse 65-plussers sterk in prijs.

Wie ouder is dan 65 en in Brussel woont, kan vanaf 1 juli voor 12 euro een jaar lang alle trams en bussen van de MIVB nemen. Tot nu toe hing daar een prijskaartje van 60 euro aan vast. Het tarief wordt daarmee gelijkgetrokken met de prijs die een Brusselaar van tussen de 18 en 24 jaar tegenwoordig betaalt.

De verandering werd aangekondigd met de voorstelling van de Brusselse begroting in oktober. Daarbij ging er veel aandacht naar opvang van de verhoogde levenskost door onder meer de energiecrisis.

Thuiswerk

Ook het veranderde pendelgedrag krijgt aandacht. Sinds de coronapandemie thuiswerk veel gangbaarder heeft gemaakt, is een traditioneel abonnement niet meer voordelig voor werknemers die slechts twee tot drie dagen per week naar kantoor moeten. Zij kunnen vanaf 1 februari gebruikmaken van een nieuw flexibel ticket van 75 ritten dat gedurende 90 dagen geldig is.