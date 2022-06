Minder kans op langdurige COVID-19 na omikron dan na delta

Uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van het King’s College London, gepubliceerd in The Lancet, blijkt dat de kans op langdurige COVID-19 20 tot 50 % kleiner was tijdens de periode met vooral omikronbesmettingen, in vergelijking met de periode met vooral deltabesmettingen. In het Verenigd Koninkrijk was de omikronvariant dominant van december 2021 tot februari 2022. De deltavariant ging vooral rond van juni 2021 tot november 2021. Dat schrijven BBC en itv.