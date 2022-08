Michelle Martin, ex-vrouw van Dutroux, vrijdag vrij zonder voorwaarden

Martin werd in 2004 door het hof van assisen van Aarlen tot dertig jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid bij de misdaden begaan door haar ex-man, die levenslang kreeg voor de ontvoering, foltering, verkrachting en moord. Hij was verantwoordelijk voor de ontvoering van zes meisjes. Vier meisjes overleefden zijn gruweldaden niet.

Martin, die sinds 1996 in de cel zat, werd in augustus 2012 na herhaaldelijke verzoeken door de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Tien jaar later vallen die voorwaarden nu weg.

«Het blijft moeilijk... zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt. Het wordt allemaal nog zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt», reageert Paul Marchal, de vader van één van de slachtoffers, op zijn Facebookpagina.