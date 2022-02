Meer dan de helft van ouders ervaart bij kinderen schoolproblemen door corona

Uit het onderzoek blijkt dat de daling van de schoolresultaten verband houdt met de grootte van het gezin en de leeftijd van de kinderen. Zo heeft 65 procent van de gezinnen met één kind geen verandering opgemerkt. Dit percentage daalt echter tot onder de 50 procent vanaf vier kinderen en bereikt 38 procent in gezinnen met zes of meer kinderen. Daarnaast is het zo dat hoe ouder het kind is, hoe meer de ouders een achteruitgang in de resultaten zien.

Meerdere verklaringen

Volgens de deelnemers aan de enquête kan de daling van de schoolresultaten hoofdzakelijk worden verklaard door slechtere leerprestaties als gevolg van de sluiting van klassen (79 procent), maar ook door een verlies aan motivatie bij de leerlingen (65 procent). Meer dan de helft van de ouders (56 procent) heeft het over leermoeilijkheden van hun kinderen in de klas, 50 procent noemt leermoeilijkheden thuis en 39 procent beschouwt de angst voor corona als een bron van schoolproblemen.

Als gevolg van deze bevindingen heeft 54 procent van de ondervraagde ouders de tijd die ze besteden aan begeleiding thuis verhoogd. Twintig procent van deze laatsten krijgen ook hulp van de grootouders van de kinderen. Iets meer dan een op de vijf ouders zegt geen aanpassingen te hebben gedaan, maar volgens Camille kan dit cijfer te maken hebben met het aantal ouders dat geen verslechtering van de resultaten heeft gezien of van wie de kinderen geen bijzondere moeilijkheden ondervonden.

Ten slotte waren de ouders verdeeld over de kwestie van het dragen van mondmaskers in de klas. Een derde van hen zei dat hun kind zich daardoor tijdens de les moeilijk kon concentreren, terwijl slechts iets minder (32 procent) zei dat het dragen van een masker voor hun kind geen verschil maakte.

De enquête werd vanaf 31 januari gehouden bij 2.785 gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. De respondenten kwamen uit verschillende sociaal-professionele milieus.