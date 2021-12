Marc Van Ranst over coronacijfers: «Rond feestdagen zitten we wellicht op dat niveau»

De maatregelen beginnen eindelijk hun effect te hebben op de coronacijfers. Zowel het gemiddeld aantal besmettingen als de ziekenhuiscijfers dalen. Viroloog Marc Van Ranst is dan ook opgelucht. «Laten we hopen dat de daling zich verderzet», klinkt het.

Vorige week werden er gemiddeld 13.984 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, maar liefst 20 procent minder dan de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames nemen af, maar wel minder snel. Vorige week werden er gemiddeld 271 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, voordien 282. Op intensieve zorgen liggen momenteel 827 coronapatiënten, ongeveer tien minder dan vorig week.

Terug onder de 10.000 besmettingen per dag?

Marc Van Ranst is hoopvol en voorspelt dat we tegen het einde van het jaar onder de 10.000 besmettingen per dag zullen geraken. «De daling is ingezet. Min 20 procent, dat betekent dat we kunnen beginnen voorspellen waar dat tussen kerst en Nieuwjaar gaat liggen. Wanneer je daar nog eens 20 procent afdoet, dan kom je op 11.200. Nog eens min 20 procent, dan kom je op 9.000 ongeveer. Op dat niveau gaan we dan normaal gezien zitten wanneer deze daling zich met deze snelheid doorzet», vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Minder grote impact

Als we de piek van de huidige golf vergelijken met vorige pieken, dan zien we dat de impact bij de huidige golf opvallend minder zwaar is. «We zien dat de piek die we bereikt hebben op intensieve zorgen lager is dan bij de derde golf. Toen was dat 947, nu 827. Bij de tweede golf was dat nog bijna 1.500. Je ziet dat de impact van de golven begint te minderen. Dat komt door de vaccinatie én door het feit dat meer mensen immuniteit hebben gekregen door de ziekte door te maken», klinkt het.

«Ik heb een paar weken gezegd dat we al die maatregelen die in de Overlegcomités werden doorgevoerd gaan nodig hebben om dit naar beneden te krijgen. Het gaat naar beneden, dus dat is goed en laten we hopen dat dat zo blijft», besluit hij.