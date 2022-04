In 2020 bedroeg de levensverwachting van de Europeanen 80,4 jaar. Dat is 0,9 jaar minder dan in 2019. De daling is zo goed als volledig te wijten aan de plotselinge stijging van het sterftecijfer door de coronapandemie. Dat meldt het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

De levensverwachting voor vrouwen (83,2 jaar) was in 2020 hoger dan voor mannen (77,5 jaar). De daling van de levensverwachting was ook meer uitgesproken voor mannen (-1 jaar) dan voor vrouwen (-0,8 jaar).

Grotere daling in België

In België bedroeg de levensverwachting van de bevolking 80,8 jaar in 2020, één jaar minder dan in 2019. Ook in België was de daling van de levensverwachting ten gevolge van COVID-19 meer uitgesproken voor mannen dan voor vrouwen.