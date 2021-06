Let op voor ‘voicemail-sms’ die virus op je smartphone zet

Safeonweb, de overheidsinstantie die waakt over de cyberveiligheid in ons land, waarschuwt voor het Flubot-virus dat rondgaat op smartphones. Het programma wordt verspreid via een sms die lijkt aan te geven dat de gebruiker van de telefoon een nieuw voicemailbericht heeft. In werkelijkheid schuilt er achter de link in het bericht een digitaal virus.