Lamborghini en Ferrari: Overheid verkoopt exclusieve wagens aan spotprijzen

De Finshops in Brussel, Gembloux en Bornem verkopen voor rekening van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen roerende goederen zoals bureaumeubilair of informatiemateriaal. Het gaat om materiaal dat niet meer gebruikt wordt door de openbare overheden, dat door Justitie of door de Douane in beslag werd genomen of verbeurdverklaard is, of dat afkomstig is uit erfloze nalatenschappen en houtkaprechten. Vorig jaar brachten die verkopen 20,9 miljoen euro op.