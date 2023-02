Koning Filip is bezorgd om toenemend drugsgeweld: «Dit moet worden bestreden»

De «steeds gewelddadiger drugscriminaliteit» in ons land moet worden bestreden en de oorzaken van verslaving moeten worden aangepakt. Dat heeft koning Filip dinsdag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak op het paleis.

In zijn jaarlijkse toespraak voor de ‘gestelde lichamen’, de overheden van het land, verwees de koning naar het moeilijke jaar 2022, waardoor dit jaar «in grote onzekerheid, in een uiterst beladen internationale context» begint. Hij zei te hopen dat 2023 meer rust brengt, «zodat we de nodige hervormingen sneller kunnen doorvoeren».

Enorme uitdaging

De koning had het daarbij onder meer over de werkzaamheidsgraad. «De rectoren van onze universiteiten herinnerden me er onlangs nog aan dat er voor 100 vertrekkende werknemers slechts 82 nieuwkomers zijn. De uitdaging is dus enorm.» Volgens de koning komt het erop aan «meer jongeren en burgers met een migratieachtergrond tewerk te stellen en nieuwe, flexibele en creatieve benaderingen uit te denken». Premier Alexander De Croo (Open Vld) zei even daarvoor in zijn toespraak ook al dat de werkzaamheidsgraad overal in het land omhoog moet en dat het beleid zich moet richten tot «groepen die moeilijk te activeren zijn».

Drugscriminaliteit

Koning Filip refereerde ook aan de «steeds gewelddadiger drugscriminaliteit» met «ernstige gevolgen voor onze medeburgers en onze hele samenleving». «Dit geweld moet worden bestreden», vindt hij, onder meer door meer te investeren in preventie en door jongeren te beschermen «tegen de valse beloften die hen door het nemen van drugs worden voorgespiegeld».

De vorst had het daarnaast over de agressie tegen hulp- en politiediensten van de afgelopen weken en maanden, die hij «ernstige, verwerpelijke aanvallen» noemde en waar hij «heel bezorgd» om is. «We mogen zulk gedrag niet tolereren en moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.» Volgens de vorst is daarvoor «bewustmaking» nodig, «op alle niveaus, ook binnen de betrokken gezinnen».