Kerstkaartje waarop Donald Trump poseert als ejaculerende penis gaat viraal

Hilariteit alom op Twitter: een officieel ogend kerstkaartje waarin Donald Trump schijnbaar onbedoeld poseert als een ejaculerende penis was opgedoken en werd rijkelijk gedeeld op sociale media. Alleen blijkt nu dat de kerstkaart niet van de ex-president van de Verenigde Staten afkomstig was, maar van een online grappenmaker met Photoshopskills.

De kerstkaart bestond uit een foto van Donald Trump in een zwart-wit kostuum en de boodschap: «Een vrolijke kerst van het Winter Witte Huis. December 2021.» Daarnaast hingen er bovenaan de kaart vijf kerstballen met de gezichten van Trump-familieleden erin verwerkt.

Een normaal kerstkaartje, tot het duidelijk wordt dat het witte hemd op een bijzondere manier uitgesneden is, met twee ronde witte ballen aan beide kanten, en dat de kerstslee met rendieren nogal lijkt op een fonteintje. Genoeg voor het internet om hun verbeelding de vrije loop te laten gaan.

Valse witte kerst

De dolkomische kerstkaart zorgde voor een storm aan foute mopjes (»Dit is niet wat we bedoelden met een witte kerst»), maar ook voor heel wat speculatie. Zou de 46ste president van de Verenigde Staten echt niet gemerkt hebben dat hij poseert als een ejaculerende penis? Waarom staat Barron Trump niet op de kerstkaart? Bovendien is de kaart getekend met ‘President Donald Trump’, terwijl hij die titel al even afgegeven heeft aan president Biden.

Die achterdocht bleek meer dan terecht te zijn. Journalisten van Reuters gingen op fact-checkavontuur en vonden al snel uit dat het om een valse kaart ging. Zo bevestigde de woordvoerder van Trump, Liz Harrington, dat het «beeld vervalst is en niet van ons afkomstig is.»

Daarnaast is intussen het oorspronkelijke beeld opgedoken. De grapjassen hebben hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van een foto die genomen werd tijdens Trumps bezoek aan Buckingham Palace in 2019.