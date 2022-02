Jongen van vijf kwam inderdaad om door aanrijding met trein, zegt het parket

Het 5-jarige jongetje uit Hasselt dat maandagnamiddag dood is aangetroffen in een spoortunnel van het treinstation Antwerpen-Centraal is wel degelijk om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Dat meldt het Antwerpse parket dinsdagnamiddag.

De aanrijding gebeurde volgens camerabeelden om 14.41 uur, minder dan een half uur nadat de jongen was verdwenen. Het kind wandelde zelf het station binnen en stapte via een perron op de sporen.

Het lichaam van het kind werd gevonden in de zone tussen Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, volgens Infrabel in de wisselzone naar de perrons van verdieping -1 van Antwerpen-Centraal.

Onbevoegde zone

Het parket is een onderzoek gestart naar de feiten en laat ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Hoe het kind in de zone in kwestie, die uiteraard verboden terrein is voor onbevoegden, terechtkwam, is nog niet bekend.

Infrabel liet maandagavond verder weten volop mee te werken aan het onderzoek dat het parket voert naar de aanrijding. «Wij willen natuurlijk ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren», zegt Thomas Baeken van Infrabel.