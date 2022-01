Jambon: «Laat jongeren zonder booster Italië en Oostenrijk binnengaan»

In die twee landen mag je laatste coronaprik niet ouder zijn dan zes maanden. Omdat veel Vlaamse tieners vorige zomer al gevaccineerd werden, is hun certificaat niet meer geldig of vervalt het binnenkort. Daardoor zien ook Vlaamse tieners hun krokusvakantie naar Oostenrijk of Italië mogelijk in het water vallen.

«KANON OP EEN MUG»

Om Oostenrijk of Italië binnen te mogen, zouden ze een eigenlijk een boosterprik moeten krijgen. Maar dat kan voorlopig niet omdat de Europese Geneesmiddelenorganisatie EMA nog geen advies gegeven heeft rond de derde prik voor min -18 jarigen.

«Tieners onder de 18 jaar aan de grens tegenhouden omdat ze niet geboosterd zijn, is schieten met een kanon op een mug, zeker nu de omikronvariant dominant is», zegt Jambon (foto). «Het leidt tot absurde situaties als individuele landen als Italië en Oostenrijk cavalier seul spelen en zelf gaan beslissen om jongeren toegang tot hun grondgebied te weigeren. Ik zal er bij die landen dan ook op aandringen de regeling aan te passen.»

VOORWAARDEN «NIET VERVULBAAR»

De ministers van Volksgezondheid hebben intussen aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies gevraagd over de boosterprik voor 12- tot 18-jarigen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft daarbij voorgesteld om de prik op vrijwilige basis aan te bieden met een ‘informed consent’.

Minister Beke drong er woensdag ook bij het EMA op aan snel klaarheid te scheppen. Het kan volgens hem niet door de beugel dat lidstaten voorwaarden opleggen «die niet vervulbaar zijn» en dat het EMA zich intussen hult in stilzwijgen. Volgens de CD&V-minister dreigen de Vlaamse jongeren het slachtoffer te worden van de succesvolle vaccinatiecampagne.