Inflatie nadert recordniveau van 10 procent: Voeding- en alcoholprijzen stijgen sterkst

De inflatie in België is in juni nog verder gestegen, tot 9,65%. Dat meldt statistiekbureau Statbel woensdag. Dat is opnieuw het hoogste niveau in zowat veertig jaar, sinds oktober 1982 om precies te zijn.

In mei was de inflatie - dat is de mate waarin de consumptieprijzen op een jaar tijd gestegen zijn - uitgekomen op 8,97%. Het Planbureau verwachtte een eerste daling in juni, maar die voorspelling kwam dus niet uit.

Opnieuw zijn het vooral de hoge energieprijzen die de inflatie omhoog duwen. Energieproducten waren in juni gemiddeld meer dan de helft duurder dan een jaar geleden. Bij aardgas was er zelfs meer dan een verdubbeling (+109%). Stookolie werd bijna twee derde duurder, elektriciteit de helft en diesel en benzine nagenoeg 40%.

Voeding verduurt

Maar, zo merkt Statbel op, de laatste maanden is ook de inflatie van voeding sterk gestegen. De inflatie voor voeding, inclusief alcoholische dranken, kwam in juni uit op 8,44%. In november vorig jaar was dat nog minder dan een half procent. Oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen zijn nu 10 tot 20% duurder dan een jaar geleden.

Vooral elektronicaproducten werden het afgelopen jaar goedkoper, met televisieapparatuur (-13%) en software (-10%) op kop. Ook smartphones, smartwatches en mobieletelefoniediensten werden goedkoper, en voor dames- en herenkleding betaal je nu 4 tot 5% minder dan in juni 2021.

Stijging blijft

De inflatie in België is sinds begin 2021 onafgebroken aan het stijgen. In januari 2021 stond ze op 0,26%. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft een inflatie van circa 2% na.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,07% in juni, tegenover 4,43% in mei.