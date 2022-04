Hoofdverdachte zaak-Maddie McCann schreeuwt onschuld uit in brief: «Ze kunnen mij er niet inluizen»

De Britse tabloid The Daily Mail beweert een brief in handen te hebben gekregen van Christian Brückner, de officiële verdachte in de zaak Maddie McCann. Daarin schreeuwt de Duitser zijn onschuld uit.

«Welkom bij het grootste avontuur dat je je maar kan inbeelden. Ik ben de bekendste slechterik ter wereld en toch heb ik nooit iets misdaan. Nu ja, bijna nooit», schrijft Brückner volgens The Daily Mail in de brief, die hij verzonden zou hebben naar een Duitse vrouw. «Ik heb nooit iemand ontvoerd, laat staan vermoord. Meer nog: na mijn achttiende heb ik niemand meer aangevallen. In mijn jeugd heb ik enkele stomme fouten begaan, maar wie niet?»

Enkele dagen geleden stelde het openbaar ministerie van Portugal, waar Maddie in 2007 verdween, Brückner officieel in staat van beschuldiging. «Misschien vanwege mijn verleden», zegt de Duitser daarover in de brief. «Ik heb drugs gedeald en ingebroken in huizen. Ik leefde in auto’s en heb ook iets mispeuterd met kinderen toen ik 17 jaar oud was. Maar ze hebben nog altijd geen bewijs dat ik iets te maken heb met de zaak-Maddie. En weet je waarom? De speurders hebben geen haarstaal of iets dergelijks van Maddie. Ze kunnen mij er dus ook niet inluizen.»

Volgens Brückner is de zaak tegen hem opgezet spel. «De openbaar aanklager wil wereldberoemd worden. En de Duitse politie wil graag doen uitschijnen dat ze een bijzonder slimme organisatie is. Ik weet dat er vijf rechtszaken tegen mij geopend zijn omtrent verkrachting en misbruik. Ze hebben de waarheid op zo’n onprofessionele manier gemanipuleerd dat ik erom moet lachen. Gelukkig heb ik mijn gevoel voor humor niet verloren. Dat is nog het enige wat me rechthoudt.»

Verdwijning

Madeleine McCann, bekend als Maddie, verdween op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal, waar zij op vakantie was met haar ouders en een groep vrienden. Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne om Maddie te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond.

Na een onderzoek van 14 maanden, waarin zelfs de ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om ze uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse openbaar ministerie bekendmaakte dat het zeker was dat Maddie was overleden en dat een 43-jarige man gezien werd als hoofdverdachte.