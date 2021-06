Het is zover: deze versoepelingen gaan vandaag in

Terrassen moeten aan minstens één kant volledig open zijn en binnen zijn CO2-meters verplicht. Dat geldt ook voor feestzalen en fitnesscentra. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm (deeltjes per miljoen) CO2. Tussen 900 en 1.200 ppm moet de uitbater compenserende maatregelen nemen. Boven 1.200 ppm moet de zaak meteen dicht.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur. In shishabars is het gebruik van waterpijpen in groep verboden, individueel gebruik mag wel.

Cultuur en ontspanning

Bioscopen, bowlinghallen, casino’s en wedkantoren gaan weer open met ventilatieprotocollen en een maximumbezetting van 75 % van de capaciteit of 200 personen. Ook binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoorrecreatie en tropische zwembaden zijn weer mogelijk, met respect voor de coronamaatregelen.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen mogen plaatsvinden, mits de lokale overheid toelating geeft. Op de markt of kermis zijn er aparte in- en uitgangen, geldt eenrichtingsverkeer en moeten uitbaters een mondmasker dragen. De sociale afstand moet gerespecteerd worden en groepen mogen maximaal vier mensen tellen - kinderen tot twaalf jaar niet meegeteld - tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

Discotheken en dancings blijven dicht.

Thuis

Elk huishouden, ongeacht hoe groot, mag maximaal vier personen in huis ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Afstand houden wordt aangeraden, maar is niet verplicht. In de tuin mag je met groepen tot vijftig personen samenkomen.

Werk

Iedereen die verplicht thuis heeft gewerkt, mag vanaf woensdag weer één dag per week naar kantoor. Er mag echter nooit meer dan 20 procent van het personeel aanwezig zijn, bij kmo’s met minder dan tien personeelsleden mogen slechts vijf mensen aanwezig zijn.

Winkels

Er mag weer gewinkeld worden met het hele gezin, zonder tijdsbeperking. Wie geen gezin vormt mag maximaal met twee binnen, kinderen tot en met 12 niet meegeteld

De nachtwinkels mogen vanaf 9 juni opnieuw open blijven tot 23.30 uur. Het algemeen verbod op de verkoop van alcohol tussen 22 uur en 5 uur wordt opgeheven.

Huis-aan-huisverkoop en sekswerk zijn opnieuw toegelaten.

Sport

Professionele sportwedstrijden en -trainingen mogen weer doorgaan zonder beperking van het aantal deelnemers. Voor amateursporters is er een maximum van 50 personen binnen en 100 buiten. Kleedkamers en douches blijven gesloten.

Clubs of verenigingen mogen groepsactiviteiten organiseren met een maximum van 50 personen per groep, zonder overnachting, tot 24 juni en 100 personen per groep vanaf 25 juni. Er mogen meerdere groepen zijn.

Fitnesscentra mogen weer open, mét verplichte CO2-meter. Gedeelde kleedkamers en douches blijven dicht. Voor en na het sporten is een mondmasker verplicht.

Evenementen en erediensten

Feesten, recepties en banketten zijn opnieuw toegestaan in afgescheiden ruimtes voor groepen van maximaal 50 personen. Ook buffetten mogen weer. De veiligheidsmaatregelen, zoals mondkapjes en social distancing, moeten ook hier gerespecteerd worden.

Erediensten, huwelijken, begrafenissenen crematies mogen binnen plaatsvinden met een maximum van 100 personen en buiten met een maximum van 200 personen. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst worden niet meegerekend. Daarbij gelden wel strenge veiligheidsmaatregelen. Zo zullen er geen schalen of mandjes rondgaan voor geldinzamelingen, maar moet geld coronaproof ingezameld worden aan verzamelpunten. Bij gezangen wordt steeds 5 meter afstand gehouden tussen de koorleden/voorzangers en de aanwezigen, en zullen koorleden of voorzangers hun mondmasker aanhouden als ze geen onderlinge afstand van minstens 3 meter houden. Bij huwelijken worden de ringen op voorhand klaar gelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.

Voor grote evenementen veranderen de regels pas op 13 augustus.

Sociaal

Het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten wordt niet langer beperkt. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Samenscholingen van meer dan vier personen zijn tussen middernacht en 5 uur ’s morgens verboden op openbaar domein, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Tussen 5 uur ’s morgens en middernacht wordt dat aantal opgetrokken tot maximaal tien.

Manifestaties en betogingen zijn toegelaten met een maximum van honderd personen, met een vooraf overeengekomen parcours.

In het Brussels Gewest zal het niet langer verplicht zijn om een mondmasker te dragen in de buitenlucht, behalve in drukke winkelstraten.