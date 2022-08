Het is officieel: Nederland is groter bierland dan België

Nederland is een groter bierland dan België, alvast wat productie en export betreft, zo blijkt uit data van het statistiekbureau Eurostat voor 2021. Onze noorderburen zijn met zo’n 1,9 miljard liter zelfs de grootste bierexporteur van de EU.

België moet hier genoegen nemen met een tweede plaats, goed voor 1,7 miljard liter aan uitgevoerd bier. Dat vertegenwoordigt zo’n 19 procent van al het bier dat vanuit Europa geëxporteerd wordt. Alcoholvrij bier is hierbij niet meegerekend.

De grootste bierproducent van Europa blijft Duitsland, met een productie van 7,5 miljard liter, of bijna een kwart van al het bier dat in Europa gebrouwen wordt. De Duitsers drinken veel zelf, want staan slechts op de derde plaats qua export (1,6 miljard liter).

België haalt top 5 niet

Na Duitsland volgen Polen en Spanje (3,7 miljard liter) en Nederland (2,5 miljard liter) als belangrijkste bierproducenten. België komt niet in de top vijf voor. In totaal werd vorig jaar voor 33,1 miljard liter bier gebrouwen (+3 procent). Dat komt overeen met 78 liter per Europeaan.

De voornaamste bestemmingen van het Europese bier zijn het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zo’n 41 procent van al bier dat vanuit Europa wordt uitgevoerd, komt in die twee landen terecht. Rusland stond in 2021 nog op de derde plaats.