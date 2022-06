Groen wil dat alle moordstrookjes verdwijnen tegen eind 2027 ondanks stevig prijskaartje

Oppositiepartij Groen wil dat binnen de vijf jaar alle moordstrookjes op gewestwegen binnen de bebouwde kom in Vlaanderen worden vervangen door veiligere, afgescheiden fietspaden. Dat meldt Groen-parlementslid Stijn Bex naar aanleiding van Wereldfietsdag. Bex berekende dat die ingreep gepaard zou gaan met een investering van een miljard euro.

Van de 1.200 kilometer gewestwegen binnen de bebouwde kom in Vlaanderen is meer dan de helft louter uitgerust met een moordstrookje, een niet-verhoogd fietspad, niet afgescheiden van de rijweg. Volgens Bex kunnen deze gewestwegen met een budget van circa 700 euro per meter van een veiliger fietspad worden voorzien.

«Met een investering van ongeveer een miljard is het mogelijk om onze wegen een heel stuk veiliger te maken voor fietsers. Bovendien verdient elke euro die je investeert in fietsinfrastructuur zichzelf terug. Een veiligere, betere mobiliteit doet meer mensen fietsen, waardoor ze fitter en gezonder zijn, er minder ongevallen gebeuren en files afnemen. Met deze ingreep zouden we dus niet alleen mensenlevens sparen, maar ook heel wat maatschappelijke kosten doen afnemen», besluit Bex.

Peeters reageert

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) noemt veilige en comfortabele fietsinfrastructuur een «topprioriteit», en stelt dat er nog nooit zoveel geïnvesteerd is in fietsinfrastructuur dan onder haar beleid. De berekening van Bex noemt ze echter «iets te simplistisch», omdat er ook rekening gehouden moet worden met de lokale omstandigheden. Zo is er niet altijd ruimte voor afgescheiden fietspaden, of zijn er onteigeningen voor nodig.

In 2021 raakten 2.350 fietsers zwaargewond terwijl ze over een moordstrookje fietsten. Nog eens 22 fietsers kwamen om het leven. Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van Vias gebeurden er in de eerste drie maanden van 2022 1.873 ongevallen met fieters, het hoogste aantal van de voorbije tien jaar.