Goed nieuws voor studenten: volgend academiejaar start wellicht zonder coronamaatregelen

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten nog niet gevaccineerd. Het hoger onderwijs moet daarom waakzaam en voorzichtig blijven. De huidige examens en de examens in tweede zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni vorig jaar en januari dit jaar. Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen wel plaatsvinden, maar dan onder bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Maar wanneer de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal het volgende academiejaar (2021-2022) kunnen opstarten in code groen. Dat betekent dat de bijzondere coronamaatregelen kunnen verdwijnen. De argumentatie is dat zo goed als alle personeelsleden en studenten tegen de start van het nieuwe academiejaar de kans zullen gehad hebben om zich te laten vaccineren. Het is wel de bedoeling om de situatie nog eens tegen het licht zal worden gehouden vóór de effectieve start van het academiejaar.

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil de studenten daarmee «perspectief bieden op iets langere termijn». «We volgen de epidemiologische situatie op de voet, maar gaan er momenteel van uit dat we dan kunnen starten in code groen. De vordering van de vaccinatiecampagne geeft hoop. Studenten gingen zeer lang gebukt onder een streng coronaregime: zij gingen als een van de eersten in een lockdown en bleven er lang in. Iedereen kijkt dan ook uit naar een nieuwe start in code groen», zegt de N-VA-minister.