Goed nieuws voor pendelaars: MIVB versterkt frequenties van Brusselse metrolijnen 2 en 6

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) zal op lijnen 2 en 6 bijkomende metrostellen inzetten. De capaciteitsverhoging van 10 procent zorgt ervoor dat tijdens de spitsuren per richting 2.000 extra zitjes bijkomen. «Comfort is een van de belangrijkste prioriteiten», zegt MIVB.

De extra M7-toestellen worden nu ingezet op de lijnen 1 en 5 zodat er daar metrostellen kunnen worden vrijgemaakt om de lijnen 2 en 6 te versterken. Vanaf maandag 8 november plant de MIVB de volledige capaciteitsverhoging met 10 procent.

Iedere 2,5 minuten een metro

De hogere frequentie biedt meer reiscomfort. Dat is waar de MIVB de komende maanden vooral op wil inzetten. Vanaf 2022 krijgen lijnen 2 en 6 dezelfde frequentie als de drukkere lijnen 1 en 5 op het gemeenschappelijk tracé. Tijdens de spitsuren zal er dan om de 2,5 minuten een metro voorbijkomen. Tegen eind 2022 zullen de 22 nieuwe metrostellen zorgen voor 8.000 extra zitplaatsen per uur per richting tijdens de spitsmomenten.