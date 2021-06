Goed nieuws voor ons land: «Te danken aan vaccinatiecampagne en het goede weer»

Van 1 tot en met 7 juni werden in ons land gemiddeld nog 1.173 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van maar liefst 38 procent in vergelijking met de vorige periode. «Dat is te danken aan de immer uitbreidende vaccinatiecampagne en het goede weer», legt Van Gucht uit.

«Gunstige trend, maar waakzaam blijven»

Pinkstermaandag ligt ook niet langer in de vergelijkingsperiode, waardoor we een onvertekend beeld van de trend van de besmettingen krijgen. «En die trend blijft duidelijk gunstig. Dat is goed, maar we moeten waakzaam blijven. Ook in België is de Indiase of Deltavariant in opmars», waarschuwt Van Gucht toch nog. Die is besmettelijker dan de Britse of Alphavariant en er is nog steeds een groot deel van de bevolking, vooral jongeren en mensen van middelbare leeftijd, niet gevaccineerd.