Gentse Feesten barst uit zijn voegen: Openingsweekend lokt 130.000 meer bezoekers dan in 2019

De derde avond van de Gentse Feesten lokte 110.000 bezoekers. Dat maakt dat de teller van het openingsweekend op 440.000 mensen staat. In 2019 waren dat er ’slechts’ 310.000. «Maar het bezoekersaantal zegt voor mij niks over de kwaliteit van de feesten», zegt Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen).

Het openingsweekend is met 440.000 bezoekers een succes. De feesten zijn goed van start gegaan. In 2019 telde de politie er op die drie dagen 310.000. Na twee gemiste edities door corona, zijn de Gentse Feesten dus duidelijk terug. «Maar het bezoekersaantal zegt voor mij niks over de kwaliteit van de Feesten», zegt Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt. «Het aanbod is zeer gevarieerd en divers.»

Rustig

Het bleef ook vrij rustig: de politie telde slechts vier kleine vechtpartijen. Vijftien mensen werden opgepakt, waarvan vijf voor het verstoren van de openbare orde en vijf voor openbare dronkenschap. Er werd ook één gauwdief gevat. Verder kwamen er drie meldingen van aanranding van de eerbaarheid. 34 personen kregen een GAS-boete voor wildplassen, waarvan 23 in de Feestenzone en 11 erbuiten. Dat zijn er opvallend weinig. «Wellicht hebben de feestvierders alle vocht uitgezweet door het warme weer», grapte politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Verloren voorwerpen

Er werden negen auto’s getakeld en 49 verloren voorwerpen binnengebracht. «In de Reep en aan de Krook werden gisteren enkele zwemmers aangemaand om uit het water te gaan. Zwemmen in Gent-centrum is niet toegelaten én bovendien gevaarlijk door het lage waterpeil en objecten onder de waterlijn», waarschuwt Langeraert. Zwemmers riskeren een boete. In het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk, waar men terecht kan als slachtoffer of omstaander van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie, werden zondag in totaal vijf mensen opgevangen door sfeerbeheer.