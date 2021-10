Ga voordelig naar de klimaatmars van 10 oktober met NMBS en MIVB

De NMBS legt op zondag 10 oktober extra treinen in om de drukte van de geplande klimaatmars in Brussel op te vangen. Om voordeliger te reizen, kunnen deelnemers gebruik maken van een Weekendticket. Dat laat de Klimaatcoalitie weten via Twitter. Het openbaar vervoersnetwerk van de MIVB wordt die dag zelfs even gratis.