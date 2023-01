FreeTheNipple: Toezichtsraad roept Instagram op om regels rond vrouwentepels te herzien

De raad van toezicht van Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft het socialemediaplatform opgeroepen om de regels omtrent naakte vrouwentepels te herzien. De raad roept op tot meer «gelijkheid». «Het is interessant om op te merken dat de enige niet-geseksualiseerde tepels die van mannen zijn of tepels die een operatie hebben ondergaan», aldus Helle Thorning-Schmidt, voormalig Deens premier en lid van de raad van toezicht.

De raad van toezicht deed de uitspraak in het kader van een onderzoek naar het verwijderen van foto’s van een koppel met ontblote borst waarbij de tepels waren bedekt. In het bijschrift viel te lezen dat een van beiden binnenkort een operatie voor geslachtsverandering zou ondergaan en dat het koppel daarvoor fondsen wou werven.

«De verwijdering van die beelden is niet in overeenstemming met de waarden van Meta of de verantwoordelijkheden op het vlak van mensenrechten», klonk het. «Het beleid van het bedrijf belemmert vrouwen, transgender personen en non-binaire personen om zich op de verschillende platformen te uiten.»

«Te binair»

Instagram verbiedt foto’s waarop vrouwentepels te zien zijn, met uitzondering van beelden van borstvoeding of bij een geslachtsverandering.

«Dit beleid is gestoeld op een binaire genderopvatting», stelt de toezichtsraad. «Dat houdt in dat de moderatoren op een snelle en subjectieve wijze het geslacht en gender moeten vaststellen, wat niet realistisch is op grote schaal.»

Daarom raadt de toezichtsraad aan om «duidelijke, objectieve» criteria te definiëren «die in overeenstemming zijn met de mensenrechten». Op die manier worden mensen niet gediscrimineerd op basis van hun geslacht of gender.