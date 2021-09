Frankrijk trekt leeftijdsgrens op voor gratis anticonceptie

In Frankrijk wordt anticonceptie gratis voor vrouwen onder de 25 jaar. Dat heeft minister van Volksgezondheid Olivier Véran aangekondigd op France 2. Tot nu moesten enkel minderjarige meisjes niet betalen voor anticonceptie.

Vanaf januari gaat de Franse regering jaarlijks 21 miljoen euro vrijmaken om aan vrouwen onder de 25 jaar gratis voorbehoedsmiddelen aan te bieden. Volgens de minister van Volksgezondheid is deze maatregel nodig omdat jonge vrouwen steeds vaker geen anticonceptie gebruiken uit financiële redenen.

Effect op abortus

Met deze maatregel wordt de leeftijdgrens voor kosteloze contrareceptie voor de derde keer in Frankrijk verschoven. Sinds 2013 waren voorbehoedsmiddelen gratis voor alle minderjarige meisjes tussen 15 en 18 jaar. Dat had effect op de abortuscijfers. Zo daalde de cijfers van vrijwillige zwangerschapsonderbreking tussen 2012 en 2018 van 9,5 naar 6 op 1.000. In augustus 2020 werd ook beslist dat meisjes onder de 15 jaar niet moeten betalen voor anticonceptie.

Ook in België hebben alle vrouwen onder de 25 jaar sinds 2019 recht op gratis voorbehoedsmiddelen zoals de pil en het spiraaltje.