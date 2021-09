Fietser valt door Gentse tramsporen en sterft: “Niet eenvoudig om in Gent trams te scheiden van ander verkeer”

In Gent is een 35-jarige fietser overleden na een val op natte tramsporen. Het door elkaar lopende tram- en fietsverkeer is al jaren een gevaar in de Gentse binnenstad. De Lijn meldt dat ze de situatie opvolgt en tramsporen gaat opvullen die niet meer gebruikt worden.

Door een felle regenval gleed de 35-jarige man uit Izegem eind augustus uit op de natte tramsporen dicht bij het Gentse Lippensplein. Op het eerste gezicht leken zijn verwondingen mee te vallen, maar felle interne bloedingen deden hem de das om.

Volgens de cijfers van het UZ Gent hebben een kwart van de fietsongevallen te maken met de tramsporen. Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) beklemtoonde in De Ochtend op Radio 1 dat het wegdek rond de tramsporen in orde moet zijn. “Dat is in eerste plaats de verantwoordelijkheid van De Lijn, maar de stad wil de vervoersmaatschappij helpen waar het kan”, aldus Watteeuw.

“Kruis de tramsporen loodrecht”

Maar volgens De Lijn is dat geen gemakkelijke klus. In de smalle straten van de Gentse binnenstad is het niet eenvoudig om het tramverkeer af te zonderen van de rest van het verkeer. “Aan de kust en in Antwerpen hebben we veel minder met dat probleem te maken omdat de trams daar in eigen bedding – al dan niet ondergronds – afgescheiden zijn van het gewone verkeer”, zegt de vervoersmaatschappij.

Wereldwijd worden studies gedaan naar dit mobiliteitsprobleem maar voor de stad Gent is er nog geen oplossing gevonden. De Lijn heeft wel enkele grote vernieuwingsprojecten in Gent op de planning staan. Ook tramsporen die niet worden gebruikt zullen in de toekomst worden opgevuld. De vervoersmaatschappij sensibiliseert ook de fietsers regelmatig op de gevaren van de tramsporen. Zo roept ze na dit ongeval op om voortaan de tramsporen loodrecht te kruisen.