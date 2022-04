Eerste geval van mysterieuze hepatitis bij kinderen in ons land ontdekt: «We verwachten nog meer gevallen»

Er is voor het eerst ook een geval van mysterieuze hepatitis, een ontsteking van de lever, bij kinderen in ons land ontdekt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gemeld. Gezondheidsinstituut Sciensano verwacht dat er de komende weken nog verschillende mogelijke gevallen zullen opduiken.

Wereldwijd zijn tot nog toe minstens 169 gevallen bekend, waarvan het leeuwendeel in het Verenigd Koninkrijk (114). Daarnaast zijn er ook gevallen vastgesteld in Spanje (13), Israël (12), VS (9), Denemarken (6), Ierland (minder dan 5), Nederland (4), Italië (4), Noorwegen (2), Frankrijk (2), Roemenië (1) en België (1). De Belgische patiënt is een kind van 10 jaar, maar is intussen al genezen.

Alle patiënten zijn tussen 1 maand en 16 jaar oud. Zeventien kinderen hebben een levertransplantatie moeten ondergaan. Eén kind is overleden.

Oorzaak onbekend

Wat aan de oorzaak ligt van de mysterieuze leverziekte, is nog niet bekend. Het gaat alvast niet om de een van de gebruikelijke hepatitisvirussen (A tot E). Als potentiële oorzaak wordt nu vooral in de richting van een adenovirus gekeken. 74 gevallen testten namelijk positief op een besmetting met een adenovirus. De WHO onderzoekt echter ook nog andere hypotheses, omdat een besmetting met een adenovirus bij gezonde kinderen nog nooit eerder tot hepatitis heeft geleid. Zo bestudeert de Wereldgezondheidsorganisatie onder meer of een verhoogde vatbaarheid door een lagere circulatie van adenovirussen tijdens de coronapandemie, de opkomst van een nieuw adenovirus of een combinatie met een besmetting met het coronavirus aan de basis kunnen liggen.

Er is geen enkel verband gevonden met een van de coronavaccins. Tot nu toe werd ook geen enkele andere epidemiologische risicofactor, zoals een recente reis naar het buitenland, geïdentificeerd.

«Meer gevallen op komst»

Gezondheidsinstituut Sciensano verwacht dat er de komende weken nog verschillende mogelijke gevallen opduiken van de acute leverziekte. «We weten niet of er een gemeenschappelijke oorzaak is. In de stoelgang werd adenovirus teruggevonden, maar dat kan ook een toevalsbevinding zijn. Adenovirus komt heel vaak voor bij kinderen. We hebben gevraagd aan artsen om ook andere mogelijke gevallen te rapporteren. Heel waarschijnlijk zullen er de komende weken nog verschillende mogelijke gevallen bijkomen. Dat ligt geheel in de lijn van onze verwachting», aldus viroloog Steven Van Gucht.