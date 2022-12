ECB verhoogt rente opnieuw, maar minder fors

Het belangrijkste rentetarief, de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB, stijgt naar 2,5%. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2008.

In gestaag tempo

De depositorente gaat naar 2 %. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

De instelling uit Frankfurt zegt dat «de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen» om weer naar de inflatiedoelstelling van 2 % op middellange termijn te kunnen gaan. Een hogere rente maakt leningen voor bedrijven en particulieren duurder.

De ECB stelde haar inflatieverwachtingen voor de eurozone naar boven bij. In 2022 gaat ze nu uit van 8,4 %. Dat zou volgend jaar zakken naar 6,3 %. In september dacht ze nog aan respectievelijk 8,1 % en 5,5 %.

In 2024 zou het nog gaan om 3,4 % en in 2025 om 2,3 %, wat dus nog altijd boven de doelstelling ligt.

Economische krimp

In het huidige en volgende kwartaal verwacht de ECB een economische krimp, onder meer een gevolg van de energiecrisis en de grote onzekerheid. De recessie zou «relatief kort en oppervlakkig blijven», aldus ECB-topvrouw Christine Lagarde.

Vanaf maart gaat de ECB ook haar enorme obligatieportefeuille afbouwen «in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo». Tot het einde van het tweede kwartaal van 2023 zal de afname gemiddeld 15 miljard euro per maand bedragen, luidt het. Geld van vervallen papier zal dan niet meer volledig opnieuw geïnvesteerd worden.