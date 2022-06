Duizendtal mensen nemen deel aan witte mars tegen vaccinatieplicht in de zorg

In Brussel hebben zondagnamiddag een duizendtal mensen deelgenomen aan een witte mars tegen de vaccinatieplicht in de zorg. Volgens de betogers is die verplichte vaccinatie een asociale politieke beslissing ten aanzien van de zorgverleners die ons door de coronacrisis geloodst hebben. Tot de betoging was opgeroepen door de organisatie Samen Voor Vrijheid, die eerder al betogingen tegen het Covid Safe Ticket organiseerde.

«Het is onacceptabel dat de werknemers in de zorg gedwongen zouden worden hun grondrecht van lichamelijke integriteit op te geven», zeggen de organisatoren. «Hiermee ontstaat een gevaarlijk precedent dat van een job een ’recht’ maakt dat de overheid naar eigen willekeur kan afnemen. Wetenschappelijk is deze verplichte vaccinatie bovendien op geen enkele manier te verantwoorden. Ook gevaccineerden kunnen het virus overdragen, dat is al meermaals aangetoond.»

«Investeer in zorgsector»

De betogers eisen ook meer investeringen in de zorgsector, om de uitstroom van personeel een halt toe te roepen en een kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen: «Gedurende 2 jaar coronacrisis heeft men geen enkele investering gedaan in de zorgsector, maar wel maatregelen genomen die de bevolking immens veel schade berokkend hebben», klinkt het. «Men tracht nu tienduizenden mensen die niet blind meelopen in de vaccinatiecampagne te ontslaan, in een sector die nu al met enorme tekorten kampt omwille van decennia aan wanbeleid.»

De betoging vertrok aan het Noordstation en trok over de kleine Brusselse ring naar het Centraal station, en verliep zonder incidenten.