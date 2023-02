Drie onbekende spinnensoorten ontdekt in Australië (foto’s)

In de Australische Alpen hebben onderzoekers drie tot nog toe onbekende spinnensoorten ontdekt. «Ongeveer driekwart van de biodiversiteit van Australië wacht nog steeds op ontdekking door de wetenschap», aldus de minister van Milieu Tanya Plibersek. «Maar nu kunnen we er drie aan de lijst toevoegen.»

Als onderdeel van de ‘Bush Blitz’-expeditie waren vijftien wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen elf dagen onderweg in afgelegen gebieden van de Australische Alpen. De bergketens bevinden zich in het hoogste deel van de Groot Australisch Scheidingsgebergte tussen de staten New South Wales en Victoria.

‘Oorlogsverf’

Tijdens hun expeditie ontdekten de onderzoekers drie nieuwe spinnensoorten. Onder de mysterieuze achtpotige wezens is een Huntsman-spin (reuzekrabspin) die zich camoufleert en behoort tot het geslacht Neosparassus. De niet-giftige spin draagt «oorlogsverf op zijn poten en een schild op zijn borst om roofdieren af te schrikken», klinkt het. De andere ontdekkingen waren een slechts drie millimeter kleine springspin die leek op «een welp met acht ogen» en een wikkelspin vermomd als tak, aldus de wetenschappers nog.

Minister van Milieu Tanya Plibersek noemt de vondsten fantastisch. Ze verklaarde op Twitter dat programma’s als Bush Blitz zouden helpen bij het ontwikkelen van een dieper inzicht in Australische habitats om milieubewuste beslissingen voor de toekomst te nemen.