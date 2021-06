DPG Media en Rossel nemen RTL België over. Dat hebben beide mediabedrijven maandag bekendgemaakt. De overname raakte al eerder bekend, maar wordt nu officieel bevestigd. DPG Media is de eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws. Rossel is de uitgever van Le Soir. Ze betalen 250 miljoen euro voor de overname. Beide bedrijven zullen elk voor 50 procent aandeelhouder zijn.