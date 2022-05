Doorbraak in verdwijningszaak Maddie McCann: «Bewijs gevonden in camper van verdachte»

In de camper van de Duitse hoofdverdachte in de verdwijningszaak McCann zou een «voorwerp» zijn gevonden dat aan de peuter toebehoort, zo heeft de krant Daily Mirror gemeld.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag in het vakantiecomplex Ocean Club in het Portugese Praia da Luz. Vorige maand is de 45-jarige Duitser Christian Brückner formeel tot verdachte uitgeroepen.

Geen DNA

Ten tijde van de verdwijning van het meisje leefde hij in een geelwitte VW Westfalia T3 camper, aldus The Mirror. Daarin zou nu een «voorwerp» zijn gevonden dat aan het meisje toebehoort, zo verluidde uit een Portugese politiebron. Haar DNA zou echter niet zijn aangetroffen.

Overtuigd van schuld Brückner

De Duitse procureur die de zaak onderzoekt wou het bericht noch bevestigen, noch ontkennen. Op de Portugese televisie zei hij dinsdagavond wel dat er «nieuwe feiten zijn gevonden, geen forensische bewijzen, maar wel bewijzen», aldus de krant. De magistraat voegde eraan toe ervan overtuigd te zijn dat de kleuter is vermoord en dat Brückner de dader is.

Gevangenis

Brückner zit momenteel in Duitsland een celstraf van zeven jaar uit voor verkrachting van een Amerikaanse vrouw in Praia da Luz.