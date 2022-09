De Britse koningin Elizabeth II is gestorven aan ouderdom. Dat blijkt donderdag uit de overlijdensakte die werd vrijgegeven. Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd.

Nog volgens de overlijdensakte overleed de Britse koningin om 15.10 uur lokale tijd (16.10 uur Belgische tijd) in Balmoral Castle in Schotland. Het was haar dochter, prinses Anne, die haar overlijden aan de autoriteiten meedeelde.

Elizabeth II werd op 19 september begraven tijdens een staatsbegrafenis.