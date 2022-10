Dit land zet eerste stappen richting legalisering van cannabis

De Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) heeft een aantal kernpunten voorgelegd over een plan voor de gecontroleerde legalisering van cannabis, zo meldt het Redaktionsnetzwerk Deutschland, dat het document kon inkijken. De belangrijkste punten van de voorstellen van minister Lauterbach worden volgens het artikel door de betrokken ministeries besproken.

Preventiecursussen

De teelt van maximaal twee cannabisplanten voor persoonlijk gebruik zou worden toegelaten. De hoeveelheid van THC, de belangrijkste psychoactieve stof, in de gelegaliseerde cannabis mag echter niet meer dan 15 % bedragen volgens de plannen.

Dit alles is mogelijk omdat cannabis wettelijk niet langer zou worden beschouwd als een verdovend middel. Als jongeren onder de 18 jaar met cannabis worden betrapt, zouden ze ook niet bestraft worden. Wel kunnen de diensten voor jeugdzorg jongeren in dat geval verplichten deel te nemen aan preventiecursussen. De cannabis zou in beslag genomen worden. De locatie van cannabiswinkels zouden bovendien worden gereguleerd: ze zouden op een minimumafstand moeten liggen van scholen en kinder- en jeugdvoorzieningen.

De regeringscoalitie zal eind dit jaar of begin volgend jaar een wetsontwerp indienen.

Lauterbach schat dat ongeveer 4 miljoen volwassenen cannabis gebruiken in Duitsland. Dat gaat gepaard met een grote zwarte markt en betrokkenheid van de georganiseerde misdaad.