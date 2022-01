Dit heeft het Overlegcomité allemaal beslist

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie door te zeggen dat de besmettingscijfers nog steeds enorm hard stijgen, maar dat de impact op de zorg die trend gelukkig niet volgt. «We zien in heel Europa dat omikron voor een ware tsunami aan besmettingen zorgt. Vorige week ging het in ons land om 400.000 gemeten nieuwe besmettingen. In realiteit zijn dat er wellicht 3 à 4 keer meer. Maar omikron maakt minder ziek. Dat komt vooral omdat er zoveel mensen gevaccineerd zijn en omdat er meer en meer mensen de besmetting hebben doorgemaakt. Daardoor is de druk op onze zorginstellingen beheersbaar», klinkt het.

Minder ziekenhuisopnames

Dat is ook duidelijk te zien in het aantal ziekenhuisopnames en coronapatiënten op intensieve zorgen. «Waar tijdens de eerste golven nog 1 op 20 besmette mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, is dat vandaag minder dan 1 op 100. Een kwart van die mensen stroomden tijdens de eerste golven door naar intensieve zorg. Vandaag is dat nog maar één op tien. Mensen die toch ernstig ziek worden, zijn ofwel kwetsbaarder, het gaat dan om ouderen of mensen met een onderliggende aandoening, of ze zijn niet gevaccineerd», luidt het.

Jaarlijkse griep

Uiteindelijk moet het coronavirus dus een soort van jaarlijkse griep worden. « We hopen dus dat omikron er stilaan voor zorgt dat we van een situatie van pandemie naar een situatie van endemie gaan. Daarbij is het virus nog steeds aanwezig, maar begint het langzamerhand naar de achtergrond te sluimeren. Uiteindelijk zal het dan een soort van jaarlijkse griep worden. Maar we zijn jammer genoeg nog niet op dat punt», aldus De Croo.

Coronabarometer

Daarom heeft het Overlegcomité een coronabarometer bedacht. Zo’n barometer moet bepaalde epidemiologische drempels koppelen aan een kleurcode, die dan weer gekoppeld is aan een aantal mogelijke maatregelen. Op die manier zou er meer voorspelbaarheid in het beleid moeten kunnen komen. De coronabarometer gaat in vanaf vrijdag 28 januari en zal bestaan uit drie kleurcodes: geel, oranje en rood.

Vanaf volgende week zullen we starten met code rood. Dat houdt de volgende maatregelen in:

Eerst en vooral geldt dat het mondmasker verplicht blijft, dat maximaal 2 personen samen mogen winkelen, en dat bij vier van de vijf werkdagen telewerk verplicht blijft.

Evenementen

Zowel binnen als buiten zijn publieksevenementen toegestaan, behalve dynamische evenementen binnen waarbij er gedanst wordt. Binnen mogen maximum 200 personen, tenzij bij zalen met een grotere capaciteit. Dan geldt een bezettingsgraad van maximum 70%. Zalen die een goede luchtkwaliteit hebben (maximum 900 ppm) mogen zelfs opschalen tot hun volledige capaciteit. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht. Vanaf 50 mensen binnen en 100 mensen buiten is het Covid Safe Ticket (CST) verplicht.

Begrafenissen en huwelijken blijven toegestaan.

Horeca

Cafés en restaurants moeten niet meer sluiten om 23 uur, maar tussen 24 uur en 5 uur ’s morgens. Er mag niet rechtstaand geconsumeerd worden en er mogen maximum 6 personen aan een tafel zitten. Het CST is binnen altijd verplicht, buiten vanaf 100 mensen.

Georganiseerde activiteiten

Groepsactiviteiten zoals niet-professionele sportactiviteiten zijn toegestaan met maximaal 80 mensen binnen en 200 buiten. Op kampen mag er overnacht worden.

Binnenactiviteiten

Verschillende binnenactiviteiten, zoals bowlingzalen, escape rooms, subtropische zwembaden, dierentuinen en binnenspeeltuinen, mogen open blijven.

Covid Safe Ticket

Vanaf 1 maart is een boosterprik verplicht voor een geldig Covid Safe Ticket (CST). De Croo verzekert echter dat het CST niet eeuwig zal blijven bestaan. «Als na omikron de besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen gestabiliseerd zijn, dan zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden. Dit soort certificaat zullen we geen dag te lang gebruiken, maar vandaag is het nog een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat mensen zich laten vaccineren en op een zo veilig mogelijke manier zaken samen kunnen doen», besluit hij.