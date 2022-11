Dit is de nieuwe Mister Gay Belgium: «Zelfliefde en zelfacceptatie is het allerbelangrijkste»

In zaal Elckerlyck in Antwerpen is 33-jarige Limburger Maarten Truijen verkozen tot nieuwe Mister Gay Belgium. Hij volgt hiermee de in 2020 verkozen Joren Houtevels op die vorig jaar te horen kreeg dat hij vanwege de coronapandemie een jaar langer ambassadeur van de Belgische LGBTQ-gemeenschap mocht zijn.