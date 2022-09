Deze winter onbeperkt reizen met bus en tram voor 1 euro per dag? Open VLD wil het mogelijk maken

Als het van regeringspartij Open VLD afhangt, moet de Vlaming tijdens de wintermaanden voor 1 euro per dag onbeperkt met de bus of tram kunnen reizen. Dat meldt De Morgen en het bericht is aan Belga bevestigd.

Vlaams minister-president Jan Jambon voert bilaterale gesprekken met regeringspartijen N-VA, Open VLD en cd&v om de begrotingspuzzel te leggen. Een van de centrale vragen is hoe diep de regering-Jambon in de buidel zal tasten om de gezinnen, organisaties en bedrijven door de energiecrisis te loodsen en welke maatregelen ze daarvoor wil inzetten.

Volgens De Morgen heeft Vlaams minister Lydia Peeters een opvallend voorstel op de onderhandelingstafel gelegd. Volgens welingelichte bronnen stelt de liberale politica voor om elke Vlaming deze winter, van oktober tot eind april, voor 1 euro per dag onbeperkt met bussen of trams van De Lijn te laten reizen.

Koopkracht ondersteunen en file beperken

De maatregel moet de koopkracht van gezinnen ondersteunen. Verplaatsingen naar het werk zouden zo een stuk goedkoper worden met de bus of tram dan met de auto. Aan de pomp staan de benzine- en dieselprijzen nog steeds hoog.Tegelijk is bijna gratis openbaar vervoer een maatregel die het fileleed in Vlaanderen moet verzachten en die goed is voor het klimaat. Win-win-win dus, in de ogen van Peeters.

Het kabinet-Peeters geeft zelf geen commentaar op het gelekte voorstel. «Het klopt dat we een aantal maatregelen op tafel hebben gelegd inzake openbaar vervoer in functie van de koopkracht. De rest is voer voor de onderhandelingen», klinkt het.

Andere bronnen bevestigen wel dat het voorstel door Open Vld op tafel is gelegd. Het is afwachten of het voorstel het haalt. Met de geplande steunmaatregelen voor bedrijven, de mogelijke uitbreiding van de Jobbonus, een verhoogde indexering van de kinderbijslag... dikt het verlanglijstje aan en zeker N-VA heeft al laten verstaan dat ze de begrotingsteugels niet wil laten vieren.