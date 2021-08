Deze Belgische "groene" betaalapp rekent op doorbraak met Google Pay

Nieuw is Pay Bonsai niet. De betaalapp begon eind 2016 als CashFree met een test bij handelaars in Sint-Martens-Latem. Afrekenen gebeurde met een QR-code. De app bleef echter vrij kleinschalig.

Positieve impact

«Een officiële betaalinstelling word je niet zomaar. Het heeft 3 jaar geduurd om financieel, legaal en technisch volledig in orde te geraken», legt CEO Jelle Baats uit. «In september 2019 zijn we echt naar de markt gegaan. Na zes maanden begonnen we na te denken over onze meerwaarde, hoe we anders konden zijn dan andere bedrijven. We wilden een positieve impact genereren.» En zo ontstond het idee om 10 procent van de omzet te besteden aan het planten van bomen in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat gebeurt in Madagascar, waar meteen ook de werkgelegenheid gestimuleerd wordt.

«Daarna hebben we pech gehad dat de coronacrisis begon. We rekenden immers op horeca en studenten», aldus Baats. «Gelukkig zijn de investeerders in ons blijven geloven.» Het gaat om Vlaamse familiale investeerders. Zij steunden een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro. Momenteel heeft de app ongeveer 45.000 geregistreerde gebruikers, zegt Baats. Om het bereik groter te maken, biedt Pay Bonsai naast zijn eigen systeem met QR-codes voortaan ook betalingen via Google Pay aan. Daarmee kunnen gebruikers overal terecht waar Mastercard contactloos wordt aanvaard. Later zal het ook met Apple Pay op iPhones mogelijk worden.

Klantenkaart koppelen

Geld verdienen doet Pay Bonsai met reclamedeals met handelaars, die ook hun klantenkaart kunnen koppelen aan de app, en transactiekosten. Gegevens van gebruikers worden volgens de CEO nog niet te gelde gemaakt, maar dat zal op termijn wel gebeuren. «Al gaan we nooit data verkopen, maar wel inzichten of marketingdiensten leveren aan handelaren», legt Baats uit. Helemaal nieuw is het idee van de bomen niet. Zo bestaat er bijvoorbeeld al langer een online zoekmachine, Ecosia, die belooft bomen te planten bij elke zoekopdracht.