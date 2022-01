Deze 3 SUV-coupés zijn hot en wel heel betaalbaar

De coupé-SUV of de SUV-coupé, een hoge en zware SUV met de daklijn van een sportieve vierwieler, is op dit moment behoorlijk populair. Het was BMW die de carrosseriestijl met het model X6 in 2008 op de kaart zette. Aanvankelijk waren fabrikanten nogal terughoudend, maar intussen hebben ze vrijwel allemaal wel een eigen SUV-coupé op de markt gebracht. De unieke vorm kent zowel voor- als tegenstanders, maar in ieder geval zorgt de aflopende daklijn voor aerodynamische voordelen. Hierdoor is ie ook automatisch zuiniger. Het is een van de redenen waarom fabrikanten van elektrische auto's er zo van houden: je komt er verder mee op een volle accu.

De meeste SUV-coupés blijven behoorlijk prijzig en zijn allesbehalve spek voor ieders bek. Toch is het wel degelijk mogelijk om met een iets bescheidener budget een aantal eigentijdse modellen te vinden. Dat bewijzen ook de onderstaande drie voorbeelden waarbij je heel wat krijgt in ruil voor minder dan 35.000 euro.

Cupra Formentor

Cupra wil al langer dat we hun naam als voorvoegsel in plaats van als achtervoegsel gebruiken. Om dat klaar te spelen, moet het natuurlijk voldoende onderscheidend zijn. Aan dat doel draagt de Cupra Formentor maar al te goed bij. De Formentor combineert het beste van twee werelden: de kracht van een sportieve coupé met het comfort van een hoge SUV. Qua rijsensatie steekt het er met kop en schouders bovenuit en binnenin reken je op heel wat nuttige snufjes. De Formentor is dan wel vooral bekend omwille van de duurdere VZ-versie, maar het is wel degelijk mogelijk om binnen het budget van 35.000 euro te blijven. Dan kies je voor de basisversie met 150 pk en een 1,5l-motor en reken je op een catalogusprijs van 34.830 euro.

Renault Arkana

Een andere betaalbare SUV-coupé is de Renault Arkana. In vergelijking met de Renault Captur, waarop de Arkana deels werd geïnspireerd, biedt het extra veel bagageruimte. Het is ook wel wat langer dan wat je misschien van de Captur gewend bent. Sportieve eigenschappen kan de Renault Arkana evenzeer voorleggen. Binnen de tien seconden van 0 tot 100 km/u en topsnelheden tot boven de 200 km/u zijn slechts enkele feiten die dat bewijzen. Het basismodel heeft een catalogusprijs van 28.600 euro. Voor de geprezen R.S. Line, die onder meer is uitgerust met Easy Park Assist en zijdelingse radars, bedraagt de aanbevolen catalogusprijs 34.225 euro.

Volkswagen Taigo

Waar de Renault Arkana het verlengde is van de Captur, is de Volkswagen Taigo dat van de T-Cross. Ook bij de Volkswagen Taigo reken je op extra interieurruimte en een langere wielbasis. De Taigo is Volkswagens eerste SUV-coupé in deze competitieve prijsklasse en heeft een uniek en krachtig design. Het komt in vier uitrustingslijnen met eigen standaardkenmerken en uitstootarme TSI-motoren. De veelheid aan rijhulpsystemen zijn meer dan welkom en de prijzen zijn behoorlijk scherp. Voor de Life 1.0 TSI 70 kW (95 pk) met vijf versnellingen betaal je bijvoorbeeld 24.865 euro. Bij de R-Line 1.0 TSI 81 kW (110 pk) met zeven versnellingen ligt de catalogusprijs ongeveer 5000 euro hoger. Extra opties doen de prijs natuurlijk verder oplopen.